وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن إطلاق صواريخ باليستية من إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 21:26

وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن إطلاق صواريخ باليستية من إيران

منذ 23 mins 13 June، 2025
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