وسائل اعلام ايرانية: عدوان صهيوني جديد على مدينة همدان الايرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 15:18

وسائل اعلام ايرانية: عدوان صهيوني جديد على مدينة همدان الايرانية

منذ 27 mins 13 June، 2025
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