المتحدث باسم جيش العدو: وصلنا الى نقطة اللاعودة وايران لا تزال تملك قدرات لمهاجمتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 15:16

المتحدث باسم جيش العدو: وصلنا الى نقطة اللاعودة وايران لا تزال تملك قدرات لمهاجمتنا

منذ 52 mins 13 June، 2025
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