التلفزيون الايراني: عدوان صهيوني جديد على منشأة نطنز النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 13:46

التلفزيون الايراني: عدوان صهيوني جديد على منشأة نطنز النووية

منذ 32 mins 13 June، 2025
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