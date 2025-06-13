بدأت قبل قليل المسيرة الشعبية المنددة بعدوان الفجر في شارع انقلاب (الثورة) في العاصمة الإيرانية طهران بعد صلاة الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 13:46

بدأت قبل قليل المسيرة الشعبية المنددة بعدوان الفجر في شارع انقلاب (الثورة) في العاصمة الإيرانية طهران بعد صلاة الجمعة

منذ 33 mins 13 June، 2025
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