رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بينما تعمل دول العالم لإيجاد حلول دبلوماسية تدمر تصرفات “إسرائيل” فرص السلام – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 13:46

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بينما تعمل دول العالم لإيجاد حلول دبلوماسية تدمر تصرفات “إسرائيل” فرص السلام

منذ 42 mins 13 June، 2025
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