وزير الخارجية القطري: لا بد للمجتمع الدولي من إيقاف التجاوزات “الإسرائيلية” الخطيرة قبل فوات الأوان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 13:46

وزير الخارجية القطري: لا بد للمجتمع الدولي من إيقاف التجاوزات “الإسرائيلية” الخطيرة قبل فوات الأوان

منذ 44 mins 13 June، 2025
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