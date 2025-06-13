الجيش الإسرائيلي: نواصل اعتراض مسيرات إيرانية أُطلقت نحو “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 13:46

الجيش الإسرائيلي: نواصل اعتراض مسيرات إيرانية أُطلقت نحو “إسرائيل”

منذ 48 mins 13 June، 2025
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