حزب الله: هذا العدوان لم يكن ليحصل لولا الموافقة والتنسيق والتغطية الأميركية ‏المباشرة والتي ‏تسعى واشنطن للتنصل منها درءاً لأي تداعيات عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 13:46

حزب الله: هذا العدوان لم يكن ليحصل لولا الموافقة والتنسيق والتغطية الأميركية ‏المباشرة والتي ‏تسعى واشنطن للتنصل منها درءاً لأي تداعيات عليها

منذ 49 mins 13 June، 2025
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