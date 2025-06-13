حزب الله: سيكتشف العدو ‏أن الشعب الإيراني ‏العظيم سيزداد تمسكاً بحقوقه الطبيعية المشروعة وسيدافع عن حريته وعزته ‏واستقلاله بقوة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 13:44

حزب الله: سيكتشف العدو ‏أن الشعب الإيراني ‏العظيم سيزداد تمسكاً بحقوقه الطبيعية المشروعة وسيدافع عن حريته وعزته ‏واستقلاله بقوة

منذ 50 mins 13 June، 2025
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