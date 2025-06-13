الإمام الخامنئي عيّن حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان واللواء وحيدي قائدا للحرس الثوري

عيّن الامام السيد علي الخامنئي الجمعة حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان العامة للجيش الإيراني واللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري.

وتعيين سياري ووحيدي جاء بعد العدوان الصهيوني على إيران على مراكز سكنية مدنية ونووية وعسكرية، ما ادى الى استشهاد عدد من القيادات العسكرية بينهم قائد الحري الثوري اللواء حسين سلامي.

وإلى جانب سلامي، استشهد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، كما استشهد قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي في الجيش الإيراني اللواء غلام علي رشيد والعالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانتشي.

وأعلن وزير الحرب في كيان العدو الاسرائيلي يسرائيل كاتس فجر الجمعة عن شنّ عدوان جوي على مواقع داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا الهجوم بأنه “ضربة وقائية” لمواجهة ما أسماه بـ”التهديدات الإيرانية المتصاعدة”.

وفي أعقاب العدوان، أعلن كاتس “فرض حالة طوارئ شاملة في الجبهة الداخلية، تسري على الفور في مختلف أنحاء الكيان، في خطوة تعكس حجم القلق الأمني من رد إيراني محتمل”، ولفت إلى أن “القرار يستند إلى تقديرات عسكرية تشير إلى احتمال تعرض الكيان لهجمات صاروخية وضربات بطائرات مسيّرة خلال الساعات المقبلة”.

المصدر: مواقع