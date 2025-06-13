وسائل إعلام إسرائيلية: أُرسلت آلاف الأوامر العسكرية (أمر رقم 8) إلى العسكريين في جميع أنحاء البلاد ووُضعت قوات الجيش والشرطة وخدمات الإنقاذ في حالة تأهب قصوى في جميع أقسامها – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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June 13 2025 - 04:32

وسائل إعلام إسرائيلية: أُرسلت آلاف الأوامر العسكرية (أمر رقم 8) إلى العسكريين في جميع أنحاء البلاد ووُضعت قوات الجيش والشرطة وخدمات الإنقاذ في حالة تأهب قصوى في جميع أقسامها

منذ 16 mins 13 June، 2025
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