وكالة أنباء تسنيم: سماع دوي انفجارات في عدد من المحافظات الإيرانية بينها كرمانشاه ولرستان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 04:32

وكالة أنباء تسنيم: سماع دوي انفجارات في عدد من المحافظات الإيرانية بينها كرمانشاه ولرستان

منذ 22 mins 13 June، 2025
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