وكالة الأنباء العراقية: وزارة النقل تغلق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران في جميع مطارات البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 04:32

وكالة الأنباء العراقية: وزارة النقل تغلق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران في جميع مطارات البلاد

منذ 24 mins 13 June، 2025
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