نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: نشر أنظمة دفاع جوي لحماية نحو 40 ألف جندي أمريكي منتشرين بـ12 قاعدة بالمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2025 - 04:32

نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: نشر أنظمة دفاع جوي لحماية نحو 40 ألف جندي أمريكي منتشرين بـ12 قاعدة بالمنطقة

منذ 24 mins 13 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة