أكسيوس: الإدارة الأمريكية أبلغت “إسرائيل” أن المهمة ستكون فردية وليست عملية مشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 01:28

أكسيوس: الإدارة الأمريكية أبلغت “إسرائيل” أن المهمة ستكون فردية وليست عملية مشتركة

منذ 10 mins 13 June، 2025
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