أكسيوس: فشل المحادثات النووية والهجوم الإسرائيلي على إيران والرد عليه قد تحدث كلها خلال الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 01:28

أكسيوس: فشل المحادثات النووية والهجوم الإسرائيلي على إيران والرد عليه قد تحدث كلها خلال الأسبوع المقبل

منذ 11 mins 13 June، 2025
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