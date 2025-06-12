10 شهداء وأكثر من 120 إصابة حتى اللحظة جراء قصف مدفعي وإطلاق النار من قبل الاحتلال على فلسطينيين ينتظرون المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 05:32

10 شهداء وأكثر من 120 إصابة حتى اللحظة جراء قصف مدفعي وإطلاق النار من قبل الاحتلال على فلسطينيين ينتظرون المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة

منذ 20 mins 12 June، 2025
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