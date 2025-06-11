مراسل المنار: محلقة “اسرائيلية” معادية القت 5 قنابل متفجرة على مزرعة مواشي لأحد المواطنين في بلدة رامية ما ادى الى نفوق عدد من رؤوس الابقار والماعز وحصول اضرار في المزرعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 23:20

مراسل المنار: محلقة “اسرائيلية” معادية القت 5 قنابل متفجرة على مزرعة مواشي لأحد المواطنين في بلدة رامية ما ادى الى نفوق عدد من رؤوس الابقار والماعز وحصول اضرار في المزرعة

منذ 19 mins 11 June، 2025
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