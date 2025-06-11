الرئيس الإيراني: سنواصل توظيف جميع الطاقات الدبلوماسية والسياسية لوقف الجرائم الصهيونية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 18:44

الرئيس الإيراني: سنواصل توظيف جميع الطاقات الدبلوماسية والسياسية لوقف الجرائم الصهيونية في غزة

منذ 22 mins 11 June، 2025
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