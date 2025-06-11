اعلام العدو: اصابة 4 جنود ” اسرائليين” خلال الساعات الاخيرة في خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 18:44

اعلام العدو: اصابة 4 جنود ” اسرائليين” خلال الساعات الاخيرة في خان يونس

منذ 35 mins 11 June، 2025
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