النائب محمد رعد أكد للودريان موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات اليونيفيل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2025 - 17:12

النائب محمد رعد أكد للودريان موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات اليونيفيل

منذ 25 mins 11 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة