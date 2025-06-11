مروحيات لجيش الاحتلال تفتح نيران أسلحة رشاشة جنوب خان يونس بعد وقوع قوة صهيونية في كمينٍ للمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 17:10

مروحيات لجيش الاحتلال تفتح نيران أسلحة رشاشة جنوب خان يونس بعد وقوع قوة صهيونية في كمينٍ للمقاومة

منذ 49 mins 11 June، 2025
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