مراسل المنار : قوة مشاة صهيونية مؤلفة من عشرين جنديا تقدمت نحو المنازل المدمرة في الحي الشرقي لبلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 15:40

مراسل المنار : قوة مشاة صهيونية مؤلفة من عشرين جنديا تقدمت نحو المنازل المدمرة في الحي الشرقي لبلدة كفركلا

منذ 13 mins 11 June، 2025
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