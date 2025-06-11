الخطيب: ما يحصل من اشكالات بين”اليونيفيل” والمواطنين لا يخدم القضية الوطنية ولا تحرير الارض ولا وقف العدوان الإسرائيلي

دعا رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، “أهلنا في الجنوب الى التعاطي بإيجابية مع قوات الطوارئ الدولية، التزاما بالمثل الاخلاقية النابعة من تراثنا الوطني والاسلامي”.

وقال في بيان:” ان ما يحصل من اشكالات بين هذه القوات والمواطنين لا يخدم القضية الوطنية ولا تحرير الارض ولا وقف العدوان الإسرائيلي، بل يستغله هذا العدو وبعض الداخل للنيل من المقاومة ومن اهدافنا النبيلة” .

و تلقى العلامة الخطيب سلسلة من برقيات واتصالات التهنئة بعيد الأضحى المبارك أبرزها من: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام، الرئيس سعد الحريري، مطران بيروت بولس عبد الساتر، رئيس” حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، نائب حاكم مصرف لبنان د. وسيم منصوري، فرانسوا ابي صعب باسم منظمة فرسان مالطا وعدد من شخصيات ومراكز اغترابية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام