منصات عبرية للمستوطنين: إجلاء جنود مصابين من قطاع غزة إلى مستشفى سوروكا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 14:08

منصات عبرية للمستوطنين: إجلاء جنود مصابين من قطاع غزة إلى مستشفى سوروكا

منذ 50 mins 11 June، 2025
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