وزير الدفاع الإيراني العميد الطيار عزيز نصيرزاده: أجرينا تجربة ناجحة لصاروخ برأس حربي يزن 2 طن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 12:36

وزير الدفاع الإيراني العميد الطيار عزيز نصيرزاده: أجرينا تجربة ناجحة لصاروخ برأس حربي يزن 2 طن

منذ 47 mins 11 June، 2025
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