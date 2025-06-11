مراسل المنار: بعد انسحاب قوات الاحتلال من داخل الاراضي اللبنانية من ميس الجبل فجرا وبليدا صباح اليوم تبين ان جرافات الاحتلال قد حفرت خندقين كبيرين ورفعت سواتر ترابية في “كروم المراح” في ميس و “بئر شعيب” في بليدا علما ان المكانين شهدا خرقا مماثلا قبل عشرة ايام وعمل الجيش اللبناني على ازالتهما ليعود العدو اليوم ويجدد الخرق نفسه – موقع قناة المنار – لبنان
مراسل المنار: بعد انسحاب قوات الاحتلال من داخل الاراضي اللبنانية من ميس الجبل فجرا وبليدا صباح اليوم تبين ان جرافات الاحتلال قد حفرت خندقين كبيرين ورفعت سواتر ترابية في “كروم المراح” في ميس و “بئر شعيب” في بليدا علما ان المكانين شهدا خرقا مماثلا قبل عشرة ايام وعمل الجيش اللبناني على ازالتهما ليعود العدو اليوم ويجدد الخرق نفسه