وزير “الأمن القومي” الصهيوني إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى في القدس المحتلة برفقة ضباط من جيش الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 11:02

وزير “الأمن القومي” الصهيوني إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى في القدس المحتلة برفقة ضباط من جيش الاحتلال

منذ 14 mins 11 June، 2025
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