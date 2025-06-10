الناشطة غريتا ثونبرغ: تم اختطافنا في المياه الدولية وجلبنا إلى “إسرائيل” عنوة و”إسرائيل” نفذت عملا غير قانوني باختطافها السفينة والنشطاء في المياه الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 16:36

الناشطة غريتا ثونبرغ: تم اختطافنا في المياه الدولية وجلبنا إلى “إسرائيل” عنوة و”إسرائيل” نفذت عملا غير قانوني باختطافها السفينة والنشطاء في المياه الدولية

منذ 36 mins 10 June، 2025
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