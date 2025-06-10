الناشطة غريتا ثونبرغ: أقل ما يمكن فعله هو الاعتراف بدولة فلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2025 - 16:36

الناشطة غريتا ثونبرغ: أقل ما يمكن فعله هو الاعتراف بدولة فلسطينية

منذ 37 mins 10 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة