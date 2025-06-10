الناشطة غريتا ثونبرغ التي شاركت برحلة مادلين لكسر الحصار عن غزة عقب وصولها إلى باريس: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية والعالم يشاهد ما يجري لهم في صمت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 16:36

الناشطة غريتا ثونبرغ التي شاركت برحلة مادلين لكسر الحصار عن غزة عقب وصولها إلى باريس: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية والعالم يشاهد ما يجري لهم في صمت

منذ 38 mins 10 June، 2025
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