بري للودريان : نحرص على الجهد الفرنسي في التصدي للمؤامرة على “اليونيفيل”

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “التزام المجلس النيابي بإنجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة”، مشدداً على “وجوب المباشرة في ورشة إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان”، مقدراً لفرنسا “جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار”.

وخلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وحول التمديد لقوة “اليونيفل” العاملة في جنوب لبنان، حرص الرئيس بري على “الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان في التصدي للمؤامرة التي تحاك على القوة الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه”.

هذا وتناول اللقاء الذي حضره الوفد المرافق للودريان بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس المجلس محمود بري، تناول

الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لاجزاء من الاراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701.

وتطرق اللقاء أيضا الى ملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي .

سلام التقى لودريان

هذا وعرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة والتطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية