إعلام العدو: إصابة 4 جنود بتفجير عبوة ناسفة في نابلس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 15:04

إعلام العدو: إصابة 4 جنود بتفجير عبوة ناسفة في نابلس بالضفة الغربية

منذ 18 mins 10 June، 2025
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