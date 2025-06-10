مراسل المنار: الجيش اللبناني يعيد فتح طريق مركبا – حولا امام آلياته فقط بعدما اقفله العدو صباحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 15:04

مراسل المنار: الجيش اللبناني يعيد فتح طريق مركبا – حولا امام آلياته فقط بعدما اقفله العدو صباحاً

منذ 26 mins 10 June، 2025
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