وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان “الإسرائيلي” إلى 54,981 شهيداً و126,920 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 15:04

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان “الإسرائيلي” إلى 54,981 شهيداً و126,920 جريحاً

منذ 34 mins 10 June، 2025
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