البرلمان الإيراني: صدور أي قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤدي إلى تدمير المفاوضات وعلى الولايات المتحدة أن تتحمّل تبعات السلوك العدائي للوكالة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 15:04

البرلمان الإيراني: صدور أي قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤدي إلى تدمير المفاوضات وعلى الولايات المتحدة أن تتحمّل تبعات السلوك العدائي للوكالة

منذ 38 mins 10 June، 2025
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