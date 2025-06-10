الهلال الأحمر الفلسطيني: نحو 60 مصابا بالاختناق وشظايا رصاص العدو “الإسرائيلي” خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 15:04

الهلال الأحمر الفلسطيني: نحو 60 مصابا بالاختناق وشظايا رصاص العدو “الإسرائيلي” خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

منذ 48 mins 10 June، 2025
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