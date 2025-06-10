مراسل المنار: توجه سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر برفقة الجيش اللبناني الى منطقة جنعم لنقل جريح وشهيدين قضوا اثر استهدافهم بقنبلة القتها محلقة معادية عليهم اثناء رعيهم الماشية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 10:28

مراسل المنار: توجه سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر برفقة الجيش اللبناني الى منطقة جنعم لنقل جريح وشهيدين قضوا اثر استهدافهم بقنبلة القتها محلقة معادية عليهم اثناء رعيهم الماشية

منذ 1 ساعة 10 June، 2025
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