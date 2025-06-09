السياسة الصهيونية بهدم منازل الفلسطينيين بالضفة المحتلة تتواصل

سلمت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين ثلاثة إخطارات بهدم ووقف بناء في قلقيلية، فيما هدد مستوطنون صهاينة بهدم أكثر من 20 منزلًا في بنابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، وسلمت المواطن عبد الرحمن علي إخطارًا بهدم منزله الواقع في المنطقة الشرقية من البلدة”، وتابعت “كما سلمت سلطات الاحتلال المواطن داود عقل إخطارًا بوقف العمل في غرفة زراعية يملكها، في حين سلمت إخطارا آخر يقضي بإزالة بركس زراعي للمواطن عبد الرحمن علي، في المنطقة الشرقية من البلدة”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “مستوطنين صهاينة هددوا بهدم أكثر من 20 منزلاً في قرية اللبن الشرقية، تقع على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله بالضفة المحتلة”.

يشار إلى أن المستوطنين الصهاينة أغلقوا مدخل قرية اللبن الشرقية 7 مرات خلال الـ12 يوماً الفائتة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام