“سرايا القدس” تعلن الاستيلاء على مسيّرة للعدو الاسرائيلي في غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الاثنين عن استيلائها على طائرة مسيّرة إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان لها “تمكن مجاهدونا من الاستيلاء على طائرة مُسيرة صهيونية من نوع (Evo max) والحصول على معلومات وإحداثيات مهمة بداخلها في مناطق شرق مخيم جباليا شمال غزة”.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تتصدى فصائل المقاومة لقوات العدو موقعة فيهم القتلى والجرحى.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي وصمت عربي يرتكب العدو الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 181 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام