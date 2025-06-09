النائب صلح: مهما فعل العدو الاسرائيلي لن يكسر إرادة المقاومة

قال عضو تكتل “بعلبلك الهرمل” النائب ينال صلح إنه “رغم الألم والجراح، نصرّ على زرع البسمة على وجوه الأطفال لأن الفرح في وجه الحزن مقاومة”.

واكد صلح ان “الطفولة التي تتمسك بالحياة رغم دخان العدوان هي أقوى من ترسانة العدو الذي حاول من خلال قصف الضاحية الجنوبية عشية العيد ان يزرع الخوف في نفوس الأطفال، لكنه كما في كل مرة يفشل في تحقيق أهدافه، ومهما فعل العدو فإن لبنان لن ينكسر لأن المقاومة كانت ولا تزال حاضرة”.

كلام صلح جاء الاثنين خلال حفل ترفيهي اقيم في المدينة الرياضية في بعلبك، بحضور “مفتي بعلبك الهرمل” السابق الشيخ خالد الصلح وفاعليات.

وقال النائب صلح إن “المدينة الرياضية في بعلبك هي اليوم بعهدة بلدية بعلبك، ونحن نعول كثيرا على المجلس البلدي الجديد لاعادة الحياة إليها بالتعاون مع الدولة ومؤسسات المجتمع المدني”، واضاف “نحن إلى جانبهم وسنبقى لتكون المدينة الرياضية في بعلبك، كما في بقية المناطق صرحا متوفرا للجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام