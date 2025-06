الاحتلال الصهيوني يعترض “سفينة مادلين” ويعتقل ناشطيها

اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سفينة “مادلين” التي كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر حصارها وإيصال المساعدات الإنسانية، واعتقلت الناشطين على متنها.

وأفاد تحالف “أسطول الحرية”، منظم الرحلة، على “تيلغرام” بأن جيش الاحتلال صعد على متن السفينة واعتقل المتطوعين المتضامنين على متنها وانقطع الاتصال بها، في وقت تم قرع جرس الإنذار على متن السفينة وتجهيز سترات النجاة تحسباً لاعتراض محتمل.

من جانبها، بثت النائبة بالبرلمان الأوروبي ريما حسن، وكانت على متن السفينة، صوراً لإطلاق صفارات الإنذار، وأوضحت فيما بعد أن طائرة مسيرة حلقت فوقهم وألقت سائلاً أبيض مجهولاً.

وإذ أبحرت “مادلين” من من ميناء كاتانيا الإيطالي، الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال المساعدات وكسر الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع، أعطى وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بمنعها من بلوغ غزة، متهماً الناشطين بأنهم “أبواق دعاية لحماس”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البحرية وجّهت السفينة لتغيير مسارها عند اقترابها من “منطقة محظورة”، وبعد نحو ساعة أُعلن عن اقتياد السفينة إلى السواحل الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يعود الركاب إلى بلدانهم”.

وأضافت أن “الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متن اليخت ولم يستهلكها، المشاهير، سيتم نقلها إلى غزة عبر قنوات إنسانية حقيقية”.

The last image of the crew. pic.twitter.com/PkYQSLa3Ri

— Rima Hassan (@RimaHas) June 9, 2025