شمس فصل الصيف بين الفائدة والتهديد.. كيف نحمي جلدنا منها؟

التعرض لأشعة الشمس بقدر ما هو مفيد لصحة الإنسان بقدر ما أنه إذا ما تم بطريقة عشوائية قد يؤدي إلى أمراض جلدية كثيرة، أخطرها السرطان؛ وهو ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر، وتتبع خطوات معينة لتكون هناك استفادة سليمة.

ومع قدوم فصل الصيف بأشعته اللاهبة، نجد الكثير من الاشخاص وبالاخص الشباب ينتظرونها بفارغ الصبر ليعرضوا اجسامهم لها.

في حلقة اليوم من حياتك صح سنتناول موضوع سرطان الجلد… نسأل عن أسبابه … هل التعرض لأشعة الشمس هو الأساس في الإصابة به.. انواعه ومراحله… وطبعا سنسأل عن التشخيص المبكر لسرطان الجلد كيف ومتى؟

مع الاختصاصية في الامراض الجلدية الدكتورة انجيلا ياسين لتقدم لنا ارشادات مع اقتراب موجة حر لاهبة هذا الاسبوع والحديث عن العلاقة بين التعرض المباشر لاشعة الشمس وسرطان الجلد:

ما هي انواع سرطان الجلد؟ وما هي أكثر العلامات شيوعا؟ هل الشامة هي العلامة الأبرز؟ ومتى يجب التخوف من ظهورها؟

في الختام نصائح للوقاية وارشادات لإستعمال الواقي الشمسي:

المصدر: موقع المنار