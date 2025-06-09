اقتراب السفينة “مادلين” من غزة.. مع استمرار تحليق المسيّرات الاسرائيلية

تواصل السفينة “مادلين” إبحارها لليوم الثامن على التوالي باتجاه قطاع غزة بهدف كسر الحصار عنه، حيث من المتوقع أن تصل يوم الاثنين.

وأعلنت “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة” أن “السفينة مادلين التي انطلقت من إيطاليا لكسر الحصار على القطاع الفلسطيني، اجتازت مناطق بالساحل المصري وتقترب أكثر من القطاع”.

وقالت اللجنة التي تمثل أحد منظمي الرحلة مساء الاحد “اجتزنا مدينة الإسكندرية وخلال ساعات نكون شمالي مدينة المنصورة، متجهين إلى غزة”، وشددت على أن “الساعات القادمة هي الساعات الأكثر أهمية في رحلتنا إلى غزة”.

ووفق معطيات الملاحة، فإن السفينة تبعد نحو 100 ميل بحري عن المياه الإقليمية الفلسطينية، إذ يتوقع وصولها الاثنين، وأعلن النشطاء على متن السفينة أن المسيّرات الاسرائيلية تواصل التحليق باستمرار بالقرب منها.

وتقل السفينة “مادلين” 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، وكانت قد أبحرت مطلع يونيو/حزيران الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالي باتجاه القطاع.

ومادلين هي السفينة الـ36 ضمن تحالف أسطول الحرية، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

وسبق أن تعرضت سفينة “الضمير”، في 2 مايو/أيار الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة اسرائيلية أثناء محاولتها كسر الحصار، ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها، وفق ما أفادت به مصادر التحالف المنظم للرحلة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام