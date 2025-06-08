مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 8-6-2025

باتت اللجنةُ الخماسيةُ مدمنةً على احصاءِ الخروقاتِ والاعتداءاتِ الصهيونيةِ دونَ أن تُفلحَ في منعِها ، ففي خرقٍ جديدٍ استهدفت مسيرةٌ معاديةٌ دراجةً ناريةً في بلدةِ الشهابية ، كما استهدفت مدفعيةُ الاحتلالِ أطرافَ بلدةِ الضهيرة.

هذه الآفةُ الخطيرةُ التي تعاني منها ما تُسمى لجنةَ الاشرافِ على وقفِ اطلاقِ النارِ كانت خضعت لاختبارٍ كبيرٍ ليلةَ عيدِ الاضحى المبارك.

الرئيسُ نواف سلام زارَ قصرَ بعبدا وفقَ ما قالت مصادرُ مطّلعةٌ للمنار ، وأجرى مع رئيسِ الجمهوريةِ العماد جوزاف عون اتّصالاتٍ بالفرنسيينَ والاميركيينَ بهدفِ منعِ تنفيذِ الصهاينةِ عدوانَهم على الضاحيةِ الجنوبية، لكنَ العدوَ تجاهلَ كلَّ ذلك ، وأقدمَ على عدوانِه.

وبحسَبِ المصادرِ لم يكن هذا الاستنفارُ الاوّلَ من نوعِه لرئيسيِّ الجمهوريةِ والحكومة، لكنْ نتيجةَ التواصلِ مع الدّولتينِ الراعيتينِ لاتّفاقِ وقفِ اطلاقِ النار، لم تُفلح في كبحِ العدوانيةِ الصهيونية.

حَصلت الغارات ، وترددت أصداؤها في العاصمة ، ورَجَّ كلُّ شيءٍ في المحيط، الا الخارجيةُ التي يبدو أنَ من يتولى فيها المسؤوليةَ لا تَهُزُّهُ لا جريمةٌ أخلاقية، ولا جرائمُ ضدَ الانسانية، فهو على عداوةٍ مع الدعاوَى ضدَ العدوِ الصهيوني أمامَ مجلسِ الامنِ الدولي ولو من بابِ رفعِ العتب.

فقراراتُ الخماسيةِ الدوليةِ في مجلسِ الامنِ مصيرُها كالخماسيةِ المشرفةِ على وقفِ النارِ في لبنانَ تَسقُطُ بالضربةِ القاضيةِ الاميركية.

فلِسَنةٍ وثمانيةِ أشهرٍ لم يَتمكن هذا المجلسُ وهذا العالمُ من وقفِ حربِ الابادةِ على قطاعِ غزةَ امامَ الفيتو الاميركيّ ليصلَ عددُ الشهداءِ الى أربعةٍ وخمسينَ الفاً وثمانيةٍ وثمانينَ شهيداً، وأكثرُ من مئةٍ وستةٍ وعشرينَ ألفَ مصابٍ في جرائمِ ابادةٍ يرتكبُها العدوُ الصهيونيُ الذي تلقّى ضربةً استخباراتيةً ايرانية.

فقد كشفَ وزيرُ الامنِ في الجمهوريةِ الاسلاميةِ السيد إسماعيل خطيب عن الحصولِ على وثائقَ حساسةٍ حولَ مشاريعِ الكيانِ الصهيونيِّ ومنشآتِه النوويةِ في حدثٍ استخباراتيٍّ كبيرٍ جداً، يُعزِّزُ القدرةَ الهجوميةَ لايرانَ بحسَبِ الوزير الايراني الذي وَعَدَ بالكشفِ عن المزيدِ من التفاصيل.

المصدر: قناة المنار