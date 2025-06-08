جريح فلسطيني باعتداء للمستوطين الصهاينة في “مسافر يطا” بالضفة المحتلة

أصيب فلسطيني بجروح الاحد جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل مستوطنين صهاينة في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “مستوطنين صهاينة مسلحين اعتدوا بالضرب المبرح على الشاب إبراهيم عيد الحريزات أثناء رعايته ماشيته قرب خربة هريبة النبي بمسافر يطا ما أدى لإصابته بجروح وكدمات، نقل على أثرها للمستشفى”.

من جهة ثانية، اشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال أغلقت باب منزل تعود ملكيته لعائلة ادريس في حارة جابر القريبة من مستعمرة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل”.

المصدر: وكالة وفا