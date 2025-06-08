جريح فلسطيني باعتداء لقوات العدو الاسرائيلي في بلدة الخضر بالضفة المحتلة

أصيب مزارع فلسطيني برضوض وجروح الأحد جراء الاعتداء عليه من قبل جنود العدو الإسرائيلي أثناء تواجده في أرضه ببلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال ومستعمر اقتحموا منطقة سهل الرجم القريبة من المفترق المؤدي إلى مستعمرة أفرات جنوبا، واعتدوا على المواطن خالد محمد يعقوب صبيح (63 عاما) أثناء تواجده في أرضه برفقة زوجته وابنته”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال احتجزت زوجة صبيح وابنته لبعض الوقت، ثم اقتادته إلى محيط مستعمرة دانيال قبل أن يتم إطلاق سراحه وتركه وحيدا يعاني من الإصابة، إلى أن تم نقله إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم”.

يشار إلى أن المزارعين في بلدة الخضر ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، يمنعون من الوصول إلى أراضيهم، إذ يتم الاعتداء عليهم واعتقالهم والاستيلاء على محاصيلهم.

المصدر: وكالة وفا