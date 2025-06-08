النائب الموسوي نوه بموقف وزير الاعلام: تعيد التذكير ‏بالثوابت الوطنية في رفض كل أشكال التواصل مع العدو

رحب رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم ‏الموسوي في بيان، “بالمواقف الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني المحامي بول مرقص الذي يُعيد التذكير ‏بالثوابت الوطنية المبدئية في رفض كل أشكال التواصل المباشر وغير المباشر مع العدو ‏الصهيوني، والذي يجسِّد الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الرافض للتطبيع والمنسجم مع ‏إرادة الشعب اللبناني في مواجهة جرائم العدو الذي لا يزال يحتل أرضنا ويعتدي على ‏سيادتنا وشعبنا”.

كما ثمن النائب الموسوي هذه المواقف، مؤكداً “ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء التي تشكل ‏رادعاً فعلياً لأي تجاوز للثوابت الوطنية في التعامل مع العدو”.

كذلك، دعا وسائل الإعلام إلى ‏أن تكون على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية، “وألا ينساق بعضها خلف سرديات العدو ‏الصهيوني التي تُعطي مبررًا لاعتداءاته على لبنان، وأن تُقدّم الموقف الوطني الموحد ‏على أي خطاب تحريضي لا يخدم سوى العدو وأهدافه، كما يجهض ما تسعى الدولة ‏اللبنانية إلى تحقيقه من استقرار داخلي وإصلاح ونمو مالي ونهوض اقتصادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية