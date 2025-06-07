ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مذكرة توضيحية حول تقرير المدير العام للوكالة: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ليس محظوراً بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2025 - 11:08

ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مذكرة توضيحية حول تقرير المدير العام للوكالة: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ليس محظوراً بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

منذ 32 mins 7 June، 2025
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